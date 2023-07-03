|「d払い」「au PAY」「PayPay」は、おトクなキャンペーンも盛りだくさん。知らずにただ使っていてはソンしちゃうかも!? 2023年7月に実施中／実施予定のキャンペーン情報をまとめてお届けします。掲載内容は7月3日時点の情報です。
PayPayの2023年7月度キャンペーン情報
PayPayでは、大型キャンペーン「超PayPay祭」を6月15日から8月20日まで開催中。毎回恒例となっている抽選の「PayPay本人確認ジャンボ」が目玉で、1等が出れば全額ポイントバックのチャンスがあります。
ここのところ減少傾向が続いていた自治体主催の地域限定キャンペーンも復活しており、東京都調布市（20％還元、上限20,000ポイント／月）や山梨県笛吹市（30％還元、上限20,000ポイント／月）など、高還元率×高上限の自治体が複数現れています。
7月3日現在、PayPayで実施中／実施予定のキャンペーンを下表にまとめました。キャンペーン名を押すと、公式サイトで事前エントリーや詳しい内容の確認ができます。
|おすすめ度
|キャンペーン
|期間
|内容
|☆☆☆
|超PayPay祭
|6/15～8/20
|最大100％還元の「本人確認ジャンボ」など特典多数
|☆☆☆
|PayPay本人確認ジャンボ
|6/15～8/20
|決済時にその場で抽選。1等100％、2等5％、3等0.5％還元
|☆☆
|友だち紹介キャンペーン
|6/1～7/31
|紹介した人・された人の両方に300ポイント進呈。1回1,000円以上の利用が条件
|☆
|PayPay金融デビュー祭
|7/1～8/20
|PayPayあと払い＋PayPay銀行＋ポイント運用の登録で200ポイント進呈
|☆☆
|7NOWで最大20％戻ってくるキャンペーン！
|7/1～7/31
|セブン-イレブンの即配サービスで20％還元。上限600ポイント／回、60,000ポイント／期間
|☆
|ミニストップアプリからPayPayで支払うと最大20％戻ってくるキャンペーン
|7/3～7/17
|ミニストップアプリ経由のPayPay利用で最大20％還元。上限100ポイント／回・期間
|☆
|地域限定／岩手県大船渡市
|7/1～7/31
|対象店舗で最大20％還元。上限1,000ポイント／回、3,000ポイント／期間
|☆☆
|地域限定／福島県15市町村
|7/1～1/14
|do!浜通りstore!で最大30％還元。上限10,000ポイント／回・期間
|☆☆
|地域限定／東京都練馬区
|6/1～7/31
|対象店舗で最大20％還元。上限3,000ポイント／回、10,000ポイント／期間
|☆☆☆
|地域限定／東京都調布市
|7/1～8/31
|対象店舗で最大20％還元。上限5,000ポイント／回、20,000ポイント／月
|☆☆
|地域限定／石川県七尾市
|6/1～7/31
|対象店舗で最大10％還元。上限4,000ポイント／回、20,000ポイント／期間
|☆☆☆
|地域限定／山梨県笛吹市
|6/1～7/31
|対象店舗で最大30％還元。上限3,000ポイント／回、20,000ポイント／月
|☆
|地域限定／和歌山県田辺市
|7/1～7/31
|対象店舗で最大20％還元。上限1,000ポイント／回、3,000ポイント／期間
|☆
|地域限定／岡山県玉野市
|7/1～7/31
|対象店舗で最大20％還元。上限500ポイント／回、1,500ポイント／期間
|☆
|地域限定／広島県尾道市
|6/24～7/23
|対象店舗で最大20％還元。上限1,000ポイント／回、8,000ポイント／期間
|☆
|地域限定／鹿児島県さつま町
|7/1～7/31
|対象店舗で最大30％還元。上限1,000ポイント／回、3,000ポイント／期間