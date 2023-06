スクウェア・エニックスは28日、同社より2023年6月22日に全世界同時発売されたPlayStation5専売タイトル『FINAL FANTASY XVI(ファイナルファンタジー16)』の販売本数が、全世界累計で300万本を突破したことを発表した。

本作は、「ファイナルファンタジー」シリーズナンバリングタイトルの完全新作。終焉を迎えつつある世界「ヴァリスゼア」を舞台に繰り広げられる壮大なストーリー、シリーズ初となる要素にあふれたバトルが大きな話題となっている。

同社は「今後もパッケージ・ダウンロード販売をさらに伸ばしていくとともに、世界中でより多くのお客様に作品を楽しんでいただくための製品開発を継続してまいります。」とコメントを寄せている。

『FINAL FANTASY XVI』あらすじ

"黒の一帯"が押し寄せる世界で、各国はエーテルを生み出す源である「マザークリスタル」を求めた。

やがてそれは戦乱を呼び、強大な召喚獣の力を宿す「ドミナント」達は、戦いへと駆り出されてゆく。

物語の主人公にして、ロザリア公国の第一王子である「クライヴ・ロズフィールド」もまた、召喚獣フェニックスのドミナントである弟のジョシュアとともに、この巨大な戦乱の渦に巻き込まれるのであった。

過酷な運命を背負ったクライヴは、やがて世界の真相を知り、マザークリスタルの破壊を目指してゆくこととなる……

これは――クリスタルの加護を断ち切るための物語。

(C)2023 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. LOGO ILLUSTRATION:(C)2020 YOSHITAKA AMANO FINAL FANTASY, SQUARE ENIX and their respective logos are trademarks or registered trademarks of Square Enix Holdings Co., Ltd.