「Nintendo Switch Online + 追加パック」に加入することで遊べる「セガ メガドライブ for Nintendo Switch Online」にタイトルが追加された。

追加されるのは、『ザ・スーパー忍』(SEGA)、『新創世記ラグナセンティ』(SEGA)、『大魔界村』(CAPCOM)、『ランドストーカー ~皇帝の財宝~』(SEGA)の4タイトル。配信は6月28日から。

『ザ・スーパー忍』は、現代に生きる忍者が活躍するアクションゲーム。朧流忍術の達人ジョー・ムサシを操り、必殺の「八双手裏剣」や多彩な忍術を駆使して、悪の組織NEO ZEEDと戦う。

『新創世記ラグナセンティ』は、メガドライブ後期に登場したアクションRPG。「光」に追われたモンスターが復活し、人間の領域に侵攻してきた時代に、14歳になったばかりの少年が剣を手に旅立った。犬やペンギンやライオンなど、さまざまな特殊能力を持つアニマルを仲間にしながら、いろいろな能力を身につけ、世界の秘密を解き明かしていく。

『大魔界村』は、名作アクション『魔界村』が、強力にパワーアップしたシリーズ第2弾。魔王を倒した3年後、復活した魔界の手の者により命を奪われたプリンセスのため、再びアーサーの戦いが始まる。

『ランドストーカー ~皇帝の財宝~』は、トレジャーハンターのライルが小さな相棒フライデーと共に、幻の財宝を求めて大冒険の旅を続けるアクションRPG。独特なアングルで描かれた3Dならではの仕掛けの数々がプレイヤーを待ち受ける。

