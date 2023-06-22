サンワサプライは6月22日、ビデオテープの映像をデジタル化できるビデオキャプチャー「400-MEDI046」を、直販オンラインショップ「サンワダイレクト」にて発売した。価格はオープンで、直販価格は12,800円。
「400-MEDI046」は、PCを使わずに、VHSテープや8mmビデオテープなどの映像をmicroSDカードやUSBメモリにデジタル化できるビデオキャプチャー。
ビデオデッキやビデオカメラとつないでメモリを接続したあと、ボタン1つで簡単にデジタル保存が可能。録画したデータはMP4形式で保存され、YouTubeにそのまま投稿することが可能。
大画面に映像を映して確認できるHDMI出力ポートを搭載し、テレビと接続できないビデオデッキやビデオカメラも、「400-MEDI046」を中継してHDMI出力で映像を楽しむことが可能。
主な仕様は、本体サイズがW76×D81×H23mm、 重量は73g。インタフェースはRCA入力ポート、HDMI出力ポート、USBポート、USB-Cポート（電源用）、microSDスロット。動画記録形式はH.264／AVC（MP4）、録画解像度は720×480ドット、フレームレートは30fps、対応メディア容量は最大32GB。
記録容量は約920MB／時。対応入力解像度・対応出力解像度は720x480（480p）、音声取込方式はAAC（48KHz）、消費電力は約2.5W、対応入力機器はRCAコンポジット出力端子を標準搭載しているビデオデッキ、ビデオカメラなど。対応出力機器はHDMI端子を持つテレビ。ACアダプタおよび給電用USBケーブル（約70cm）が付属する。