米NVIDIAは6月14日、同社グラフィックス製品向けの最新ドライバ「Game Ready Driver 536.23」の提供を開始した。ダウンロードページのほか、GeForce Experienceからもダウンロードできる。

新作タイトル『Aliens: Dark Descent』に対応するほか、『ディアブロ IV』『Street Fighter 6』などへのワンクリック最適設定を搭載するドライバの新バージョン。ASUSやLGのゲーミングモニターに加え、Panasonicが海外で販売している4K/120Hz対応テレビへのG-SYNC Compatible対応も追加しており、対応する環境ではティアリングを抑制したなめらかな画面表示を利用できるようになる。対応モニターやワンクリック最適設定が搭載されたのは下記の通り。

