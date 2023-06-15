米NVIDIAは6月14日、同社グラフィックス製品向けの最新ドライバ「Game Ready Driver 536.23」の提供を開始した。ダウンロードページのほか、GeForce Experienceからもダウンロードできる。

NVIDIA、『ディアブロ IV』最適設定搭載の「Game Ready Driver 536.23」

新作タイトル『Aliens: Dark Descent』に対応するほか、『ディアブロ IV』『Street Fighter 6』などへのワンクリック最適設定を搭載するドライバの新バージョン。ASUSやLGのゲーミングモニターに加え、Panasonicが海外で販売している4K/120Hz対応テレビへのG-SYNC Compatible対応も追加しており、対応する環境ではティアリングを抑制したなめらかな画面表示を利用できるようになる。対応モニターやワンクリック最適設定が搭載されたのは下記の通り。

『Starship Troopers: Extermination』

『System Shock』

『The Lord of the Rings: Gollum』

『The Outlast Trials』

『The Outlast Trials』

『Voidtrain』

ASUS PG38UQ

ASUS VG27AQ3A

ASUS VG279QM1A

ASUS VG27AQML1A

LG 27GR83Q

LG 32GR93U

Panasonic MZ1500

Panasonic MZ980