NVIDIA、Adaptive-Sync対応の特定モニターでちらつく問題に対処したHotfixドライバ「536.09」

NVIDIAは6月2日(日本時間)、サポートページを更新してドライバの不具合に対処したHotfix「GeForce Game Ready Dirver 535.98」の提供を開始した。WHQL認定を取得していないベータ版で、多くのテストが簡略化されている。

Adaptive-Syncに対応している複数のモニターを接続し、GeForce Game Ready Dirver 535.98にアップデートした後、G-SYNCを有効化すると特定のモニターでランダムなフリッカーが発生するという。Hotfix 535.98ではこの問題に対処しているというもので、ベースには535.98が採用。問題が発生していない場合には適用する必要がない。

