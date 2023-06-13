ディリゲントは、米Antares Audio Technologiesのピッチ補正プラグイン「Auto-Tune Access」を40%オフで提供するサマーセールを実施している。2023年6月26日23時59分までの期間限定で、通常価格8,250円のところ、4,950円で入手できる。

ピッチ補正プラグイン「Auto-Tune Access」を40%オフで提供するサマーセールを実施中

「Auto-Tune Access」は、各種DAWで利用できるピッチ補正プラグイン。Auto-Tuneテクノロジーのコア部分を、シンプルで直感的なインターフェースで利用できる。今回のセールでは、通常価格8,250円のところ、40%オフの4,950円で提供する。

また、ボーカル制作ツール「Auto-Tune Essentials（Auto-Key 2/Mic Mod/Duo・約4,000円相当）」の1年間無償サブスクリプションが付属。キーやスケールの検出（Auto-Key 2）、伝説的なマイクモデリング（Mic Mod）、リアルなダブリングエフェクト（Duo）などの機能が使用できる。

システム要件は以下の通り。