ディリゲントは、独BitwigのDAWソフト「Bitwig Studio」シリーズを最大11,000円オフで提供するサマーセールを2023年7月31日までの期間限定で実施している。

  • 独BitwigのDAWソフト「Bitwig Studio」シリーズを最大11,000円オフで提供するサマーセール

「Bitwig Studio」は独Bitwigが提供するDAWで、最新版はVer.4.4だが、2023年第2四半期中にVer.5のリリースがアナウンスされている。

対象製品とセール価格は以下の通り。

  • Bitwig Studio： 39,875円 ＜通常販売価格：50,875円＞ 11,000円オフ
    （通常＜ダウンロード＞版）
  • Bitwig Studio エデュケーション版： 25,300円 ＜通常販売価格：34,100円＞ 8,800円オフ
    （学生や教職員向け）
  • Bitwig Studio 12ヶ月アップグレード版： 17,050円 ＜通常販売価格：20,900円＞ 3,850円オフ
    （12ヶ月アップグレードプラン延長用）
  • Bitwig Studio UPG FROM 16-TRACK： 25,850円 ＜通常販売価格：36,850円＞ 11,000円オフ
    （16-TrackからBitwig Studioへのアップグレード版）
  • Bitwig Studio UPG FROM 8-TRACK： 37,400円 ＜通常販売価格：48,400円＞ 11,000円オフ
    （8-TrackからBitwig Studioへのアップグレード版）
  • Bitwig Studio 16-TRACK： 9,900円 ＜通常販売価格：12,100円＞ 2,200円オフ
    （Bitiwig Studioの機能限定エントリー版）