ディリゲントは、独BitwigのDAWソフト「Bitwig Studio」シリーズを最大11,000円オフで提供するサマーセールを2023年7月31日までの期間限定で実施している。
「Bitwig Studio」は独Bitwigが提供するDAWで、最新版はVer.4.4だが、2023年第2四半期中にVer.5のリリースがアナウンスされている。
対象製品とセール価格は以下の通り。
- Bitwig Studio： 39,875円 ＜通常販売価格：50,875円＞ 11,000円オフ
（通常＜ダウンロード＞版）
- Bitwig Studio エデュケーション版： 25,300円 ＜通常販売価格：34,100円＞ 8,800円オフ
（学生や教職員向け）
- Bitwig Studio 12ヶ月アップグレード版： 17,050円 ＜通常販売価格：20,900円＞ 3,850円オフ
（12ヶ月アップグレードプラン延長用）
- Bitwig Studio UPG FROM 16-TRACK： 25,850円 ＜通常販売価格：36,850円＞ 11,000円オフ
（16-TrackからBitwig Studioへのアップグレード版）
- Bitwig Studio UPG FROM 8-TRACK： 37,400円 ＜通常販売価格：48,400円＞ 11,000円オフ
（8-TrackからBitwig Studioへのアップグレード版）
- Bitwig Studio 16-TRACK： 9,900円 ＜通常販売価格：12,100円＞ 2,200円オフ
（Bitiwig Studioの機能限定エントリー版）