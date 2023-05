シャープは5月31日、「AQUOS zero」SIMフリー版(SH-M10)の修理サービスを同日をもって終了することをアナウンスした。

AQUOS zero SH-M10

「AQUOS zero SH-M10」は2019年4月に発売された6.2インチ有機ELディスプレイ搭載のSIMフリースマートフォン。146gという重さは、当時の3,000mAh搭載/IPX5対応スマートフォンとしては世界最軽量だった。

同社のSIMフリー版スマートフォンの修理サービス終了については、「AQUOS sense lite SH-M05」「AQUOS R compact SH-M06」「AQUOS sense plus SH-M07」の3機種が、いったん2023年3月31日の修理サービス終了をアナウンスしたものの、のちに2024年3月31日まで修理サービス提供期間を延長している。この3機種は「AQUOS zero SH-M10」発売より前の2017年12月~2018年6月に発売となった製品で、「AQUOS zero SH-M10」は先行製品に先立っての修理サービス終了となる。