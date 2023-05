ブシロードはアジア6都市での国際展示会『2023 BUSHIROAD EXPO ASIA』、日本国内のカードショップ約900店舗を訪店する公認店ラウンド、欧米圏を含む全世界での英語版『Shadowverse: Evolve』講習会・世界大会を実施し、全世界でブシロードのトレーディングカードゲーム(TCG)の展開を強化することを発表した。

ブシロードは、新型コロナウイルス感染症の拡大により長らく滞っていたブシロードTCGイベントを、2023年は世界中のプレイヤーに、TCGの魅力を直に届けるイベントを複数実施することを発表した。また、日本国内でも、TCGコミュニティの発展に日々協力してもらっているカードショップ、ユーザーとの積極的な交流を通じて、全世界でブシロードのTCGの展開を強化していくという。

アジア6都市で国際展示会『2023 BUSHIROAD EXPO ASIA』は順次開催中。3月に行われた初回・香港会場は来場者数2,000名超の大盛況。次回2023年5月19日・20日に富邦國際會議中心・FUBON INTERNATIONAL CONFERENCE CENTERにて開催予定の会場に加え、バンコク、クアラルンプール、シンガポール、ソウルと5都市での開催を残している。国籍・在住問わず、ブシロードのコンテンツを好きなプレイヤーならだれでも参加できる。

日本国内約900店舗のブシロードTCG公認店ラウンドを実施。毎年恒例となっているブシロード社員の、日本全国ブシロ―ドTCG公認店への訪店を、本年も実施していく。ブシロード公認店全店の約900店舗を訪店予定。カードショップならびに、ショップを訪れるユーザーの意見を現場で頂戴し、商品開発・イベント運営の改善・発展に繋げていくと語っている。

英語版『Shadowverse: Evolve』が今夏リリース。全世界講習会や世界大会も開催。トレーディングカードゲーム『Shadowverse EVOLVE』の英語版『Shadowverse: Evolve』が2023年6月30日に発売となる。この発売に合わせて、同日6月30日より全世界講習会「Shadowverse: Evolve Demo Caravan」を開催。ブシロードの日本社員と、シンガポール・アメリカの現地法人(Bushiroad International Pte. Ltd.・Bushiroad USA Inc.)の社員にて、欧米圏を含む全世界300店舗以上のTCGショップを訪店するとのこと。全世界講習会の参加者にはPRカードの配布も予定しているという。

さらに、英語版の世界大会「Shadowverse: Evolve WORLD INVITATIONAL」の開催も決定。また、全世界での店舗予選、20地域で開催予定の地域予選で権利を獲得したプレイヤーは東京にて開催される決勝戦で世界一の座を争う。※世界大会「Shadowverse: Evolve WORLD INVITATIONAL」は英語版カードのみ使用できる大会となり、日本語版カードでは参加できない仕様となっている。

