Nintendo Switch Online加入者限定ソフト『PAC-MAN 99』のオンラインサービスが2023年10月8日に終了する。

『PAC-MAN 99』は、最大99人オンライン通信対戦で『パックマン』をプレイし、最後の1人になるまで続けるバトルロイヤルゲーム。パワークッキーを食べると、ゴーストが青い”イジケゴースト”に変身し、イジケゴーストに噛みつくと、噛みついた数だけ、対戦相手に”おじゃまパックマン”を送り込める。

2023年8月8日23時59分には「有料カスタムテーマ」の販売を終了、2023年9月8日23時59分には「DXパック / モードアンロック」の販売を終了する。2023年10月8日23時59分には「ゲーム本編オンラインサービス」が終了し、「ゲーム本編・無料カスタムテーマ配信」も停止される。

ゲーム本編のオンラインサービス終了後も、有料追加コンテンツ「DXパック」「モードアンロック」のどちらかを持っていればオフラインのCPU BATTLE、BLIND TIME ATTACK、SCORE ATTACKを引き続き楽しめる。また、購入した「PAC-MAN 99」のテーマもオフラインモードで使用可能だ。