ProGrade Digital（プログレードデジタル）は5月10日、Nikon Z8の発売、Z9の価格改定の発表を受け、CFexpressカード「CFexpress Type B COBALT／GOLD」（全容量）と、SDXCカード「SDXC UHS-II V90 COBALT」（全容量）を、最大30％オフで販売するセールを実施する。販売店舗はAmazon.co.jpのProGrade Digitalストア、セール期間は5月12日0:00〜5月17日23:59。
同セール期間中、「CFexpress Type B GOLD」の128GB（通常価格14,538円）を13,084円、256GB（通常価格20,354円）を18,318円で、512GB（通常価格27,000円）を25,650円で、1TB（通常価格58,158円）を55,250円で販売する。
「CFexpress Type B COBALT」は、165GB（通常価格27,000円）を25,650円、325GB（通常価格62,000円）を43,400円で、650GB（通常価格106,000円）を84,800円で提供する。
また、「SDXC UHS-II V90 COBALT」は64GB（通常価格11,900円）を10,710円、128GB（通常価格19,900円）を17,910円、256GB（通常価格37,800円）を34,020円、512GB（通常価格72,698円）を65,428円でそれぞれ販売する。
キャンペーン期間中に対象商品を合計10,000円（税込み）以上購入するとポイント還元が2倍になる「Amazonダブルポイントウィーク」と同セールの期間が重なるため、期間中のポイントを通常の1％から5％に増加。Amazonのダブルポイントが適用されると、還元ポイントは10％となる。