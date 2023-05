日本エイサーは、ゲーミングブランド「Nitro(ニトロ)」より、ゲーミングモニター「QG241YEbmiix」「QG221QHbmiix」「KG241YHbmiix」の3機種を2023年5月12日に発売する。

23.8インチの「QG241YEbmiix」はIPSパネルを、21.5インチ「QG221QHbmiix」と23.8インチ「KG241YHbmiix」はVAパネルを採用。リフレッシュレートは100Hzに対応する。解像度はどのモデルも1,920×1,080ドットのフルHD。ディスプレイを囲むベゼルを狭くしたゼロ・フレームデザインを採用した。

3機種すべてスピーカーを内蔵。画面の黒色の強弱を11段階に調節し、暗いシーンでの視野性を高めるための独自機能、ブラックブースト機能を搭載するほか、ゲームジャンルに応じて最適な映像モードを8種類から選べる独自機能、Game View機能も搭載する。

また、Acer Display Widgetをパソコンにインストールすることにより、モニター側のボタン操作をすることなく、パソコン上で表示モードの設定が可能だ。

インターフェースはHDMI 1.4を2つと、ミニD-Sub 15ピンを搭載。VESA規格(100×100mm)にも対応する。市場想定価格は、「QG241YEbmiix」が18,000円前後、「QG221QHbmiix」が16,000円前後、「KG241YHbmiix」が19,000円前後を見込む。

