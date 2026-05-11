エプソン販売は5月11日、一部商品の出荷価格とサービスの価格を改定すると発表した。本体、オプション、消耗品は7月1日納品分から、修理サービスは7月1日受注分から新価格が適用される。

  • エプソン、原材料高騰を受けて7月1日から価格改定

    エプソン、原材料高騰を受けて7月1日から価格改定

同社が取り扱う製品の大半で価格改定を行うという内容。原材料費の高騰など製造コストが上昇しているとしており、「これまで当社では効率化やコスト削減により、価格への転嫁を回避すべく最大限の努力を重ねてまいりました。しかしながら、企業努力のみでは価格を維持することが困難な状況となったため、下記の通り価格改定を実施いたします」と述べられている。

カテゴリー 商品 商品数
ホームプリンター、写真高画質プリンター 消耗品 417
ビジネスインクジェットプリンター 本体、消耗品 193
レシートプリンター 本体、オプション、消耗品 141
ラベルプリンター 本体、オプション、消耗品 242
大判プリンター（水性） 本体、消耗品 420
大判プリンター（昇華転写） 消耗品 6
業務用写真・プリントシステム 消耗品 85
家庭用プロジェクター 本体 18
ビジネスプロジェクター 本体 35
スマートグラス 本体 6
スキャナー 本体 16
ディスク デュプリケーター 本体、消耗品 15
乾式オフィス製紙機 消耗品 3