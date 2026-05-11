エプソン販売は5月11日、一部商品の出荷価格とサービスの価格を改定すると発表した。本体、オプション、消耗品は7月1日納品分から、修理サービスは7月1日受注分から新価格が適用される。
同社が取り扱う製品の大半で価格改定を行うという内容。原材料費の高騰など製造コストが上昇しているとしており、「これまで当社では効率化やコスト削減により、価格への転嫁を回避すべく最大限の努力を重ねてまいりました。しかしながら、企業努力のみでは価格を維持することが困難な状況となったため、下記の通り価格改定を実施いたします」と述べられている。
|カテゴリー
|商品
|商品数
|ホームプリンター、写真高画質プリンター
|消耗品
|417
|ビジネスインクジェットプリンター
|本体、消耗品
|193
|レシートプリンター
|本体、オプション、消耗品
|141
|ラベルプリンター
|本体、オプション、消耗品
|242
|大判プリンター（水性）
|本体、消耗品
|420
|大判プリンター（昇華転写）
|消耗品
|6
|業務用写真・プリントシステム
|消耗品
|85
|家庭用プロジェクター
|本体
|18
|ビジネスプロジェクター
|本体
|35
|スマートグラス
|本体
|6
|スキャナー
|本体
|16
|ディスク デュプリケーター
|本体、消耗品
|15
|乾式オフィス製紙機
|消耗品
|3