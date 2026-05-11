エプソン販売は5月11日、一部商品の出荷価格とサービスの価格を改定すると発表した。本体、オプション、消耗品は7月1日納品分から、修理サービスは7月1日受注分から新価格が適用される。

同社が取り扱う製品の大半で価格改定を行うという内容。原材料費の高騰など製造コストが上昇しているとしており、「これまで当社では効率化やコスト削減により、価格への転嫁を回避すべく最大限の努力を重ねてまいりました。しかしながら、企業努力のみでは価格を維持することが困難な状況となったため、下記の通り価格改定を実施いたします」と述べられている。