Googleの公式Twitterアカウント(@madebygoogle)が現地時間5月4日、同社初の新しい折りたたみスマートフォン「Pixel Fold」の映像を披露。米国時間5月10日から開催される「Google I/O」での発表を予告しており、米Google Storeでは製品ページも開設した。

毎年5月4日は映画『スター・ウォーズ』の日として知られており、シリーズ劇中で使われる「May the Force be with you.(フォースと共にあらんことを。)」というセリフが各所で引用される。@madebygoogle もこれに掛けて、「May The Fold Be With You」というフレーズとともにPixel Foldをチラ見せしたかたちだ。

横開き状態のホーム画面はこのようなUIになるようだ

Pixel Foldの製品ページ(英文)でも詳細は明らかにしていないが、Twitterに投稿された8秒ほどの映像からは、縦長の形状から180度横に開閉できる折りたたみ(フォルダブル)スマホであることや、Pixel 6シリーズ以降の特徴であるカメラバーらしきデザインを採用していること、近年のPixelシリーズで特徴的なUIデザインを横開き状態のホーム画面でも引き継いでいることがうかがえる。

日本時間5月11日からスタートする、毎年恒例の開発者会議「Google I/O」で続報に注目したい。