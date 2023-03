ゲームの祭典「E3」、大物出展社を欠いて開催中止へ

2023年6月13日から16日までの期間中、ロサンゼルス・コンベンションセンターで開催される予定だったゲームの採点「E3 2023」について、今年分の開催が見送られたようだ。海外IGNが報じている。

E3 2023は、2019年に開催されて以来ひさびさに対面式イベントとなるはずだったゲームのイベント。2020年には新型コロナウイルスの感染拡大で中止されており、2021年にはオンライン開催を実施。2022年分も「活性化したショーケース(revitalized showcase)」のために中止されており、2023年分のE3は開催されればひさびさのものとなるはずだった。

なお、E3 2023の開催はMicrosoft(Xbox)や任天堂、Sony(PlayStation)、Ubisoftなど大型出展社がすでに欠席を表明していた。いずれも独自イベントの開催を予定する。

主催者はIGNの報道に寄せて、「今年の開催分では、我々の業界の規模、強さ、影響を示すような形で実施するために必要な持続的な関心を集めることができなかった」と中止の要因について述べている。

News on #E32023 from the source. pic.twitter.com/BK7TUlb8mZ