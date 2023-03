米NVIDIAは3月23日、同社グラフィックス製品向けの最新ドライバ「GeForce Game Ready 531.41」の提供を開始した。すでに公開されており、容量は894.78 MB。

『ディアブロ IV』オープンベータテストにおけるDLSS 2対応や、発売予定の『BIOHAZARD RE:4』へのDay0対応、『Kerbal Space Program 2』『Last Epoch』『龍が如く 維新! 極』『Wo Long: Fallen Dynasty』におけるGeForce Experience最適設定を搭載する新ドライバ。さらに『サイバーパンク2077』ではレイトレーシング設定で「オーバードライブ モード」を選択することで、パストレーシングを用いた極めて忠実度の高い描画設定も利用できる。なお、これには『サイバーパンク2077』側に4月17日提供予定のアップデートを適用する必要がある。

