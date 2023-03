赤外線カメラに顔が映らない「匿名性の高いパーカー」が開発される

新技術に批判的なアート作品などを制作するアーティスト・Mac Pierce氏は、赤外線カメラから逃れるための独創的なプロジェクト「The Camera-Shy Hoodie」を発表。このプロジェクトで、監視カメラに映った着用者の顔を見えなくするパーカーが開発された。

The Camera-Shy Hoodie

[2023]



A DIY adversarial garment designed to give the user the option to anonymize themselves within the recording of a night vision security camera.



Open source (CC BY-NC 4.0) guide on how to make you own available here - https://t.co/qeuJMwkVTZ pic.twitter.com/IaJtcp4CBP