3月2日9時から始まった「Amazon新生活セール」で、PFUの小型キーボード「Happy Hacking Keyboard」（HHKB）やREALFORCEシリーズの「PFU Limited Edition」がセール対象となっています。今回は「無刻印チャレンジ！」として、HHKB Professional Classicの無刻印モデルが7,950円引きになるほか、REALFORCEシリーズは最大1万円引きになるのが目玉。セールは3月6日いっぱいまで。
セール対象のキーボードは以下の通り。いずれも、販売元が「PFUダイレクト」となっている商品がセール対象となります。
Happy Hacking Keyboard Professional Classic
- PFU HHKB Professional Classic 無刻印／白（英語配列） PD-KB401WN
- PFU HHKB Professional Classic 無刻印／墨（英語配列） PD-KB401BN
- セール価格：19,000円（通常価格は26,950円）
Happy Hacking Keyboard Professional HYBRID Type-S
- PFU HHKB Professional HYBRID Type -S 英語配列/墨 PD-KB800BS
- PFU HHKB Professional HYBRID Type-S 無刻印／墨（英語配列） PD-KB800BNS
- PFU HHKB Professional HYBRID Type-S 日本語配列／墨 PD-KB820BS
- PFU HHKB Professional HYBRID Type-S 英語配列／白 PD-KB800WS
- PFU HHKB Professional HYBRID Type-S 無刻印／白（英語配列） PD-KB800WNS
- PFU HHKB Professional HYBRID Type-S 日本語配列／白 PD-KB820WS
- セール価格：34,850円（通常価格は36,850円）
REALFORCE R2「PFU Limited Edition」
- REALFORCE R2 テンキーレス「PFU Limited Edition」英語配列／アイボリー R2TLSA-US4-IV
- REALFORCE R2 テンキーレス「PFU Limited Edition」英語配列／ブラック R2TLSA-US4-BK
- REALFORCE R2 テンキーレス「PFU Limited Edition」日本語配列／アイボリー R2TLSA-JP4-IV
- REALFORCE R2 テンキーレス「PFU Limited Edition」日本語配列／ブラック R2TLSA-JP4-BK
- セール価格：21,300円（通常価格は31,350円）
REALFORCE for Mac「PFU Limited Edition」
- REALFORCE for Mac テンキーレス「PFU Limited Edition」英語配列／スーパーホワイト R2TLSA-US4M-WH
- REALFORCE for Mac テンキーレス「PFU Limited Edition」英語配列／ブラック R2TLSA-US4M-BK
- REALFORCE for Mac テンキーレス「PFU Limited Edition」日本語配列／スーパーホワイト R2TLSA-JP4M-WH
- REALFORCE for Mac テンキーレス「PFU Limited Edition」日本語配列／ブラック R2TLSA-JP4M-BK
- REALFORCE for Mac フルキーボード「PFU Limited Edition」英語配列／スーパーホワイト R2SA-US4M-WH
- REALFORCE for Mac フルキーボード「PFU Limited Edition」英語配列／ブラック R2SA-US4M-BK
- セール価格：21,300円（通常価格は31,350円）※フルキーボードは21,800円で販売
REALFORCE「PFU Limited Edition」とオプション品のセット
- 「REALFORCE R2/for Mac「PFU Limited Edition」」と「キーボードルーフやウッドパームレスト」のセット
- セール価格：25,000円（通常価格は33,600円～34,500円）