カプコンは、『モンスターハンターライズ』の超大型拡張コンテンツ『モンスターハンターライズ:サンブレイク』のダウンロード版(Nintendo Switch、Steam )の価格を3,990円に改定する。

それに伴い、『モンスターハンターライズ:サンブレイク デラックスエディション』(ダウンロード版 超大型拡張コンテンツ)のNintendo Switch版を4,990円、Steam版を5,106円に改定する。

『モンスターハンターライズ + サンブレイク セット』(ダウンロード版 ゲーム本編)は、Nintendo Switch版、Steam版ともに5,990円、『モンスターハンターライズ + サンブレイク ダブルデラックスセット』(ダウンロード版 ゲーム本編)はNintendo Switch版、Steam版ともに6,990円に改定される。

また、「モンスターハンター」の世界を思う存分体験できるRPG『モンスターハンターストーリーズ2 ~破滅の翼~』も、Nintendo Switch版、Steam版ともに3,990円に改定。『モンスターハンターストーリーズ2 ~破滅の翼~ デラックスエディション』(ダウンロード版 ゲーム本編)は、Nintendo Switch版を4,990円に、Steam版を4,996円に改定する。

