セガは、WB GamesのアクションRPG『ホグワーツ・レガシー』の「発売記念生放送」を2023年2月10日19時からYouTubeにて配信する。

『ホグワーツ・レガシー』は、1800年代の魔法界を舞台としたオープンワールド・アクションRPG。プレイヤーは古代魔術を操るホグワーツ魔法魔術学校の5年生となって、未知の歴史を体験し、魔法界の隠された真実を明らかにする危険な冒険の旅に出る。

番組では、霜降り明星のせいやさん、タレントの小林麗菜さん、お笑い芸人「令和ロマン」の2人が、ゲームプレイを交えながら『ホグワーツ・レガシー』の魅力を紹介する。

【ホグワーツ・レガシー発売記念生放送】霜降り明星 せいやの部屋!

HOGWARTS LEGACY software © 2023 Warner Bros. Entertainment Inc. Developed by Avalanche Software. WIZARDING WORLD and HARRY POTTER Publishing Rights © J.K. Rowling. PORTKEY GAMES, HOGWARTS LEGACY, WIZARDING WORLD AND HARRY POTTER characters, names and related indicia © and Warner Bros. Entertainment Inc.