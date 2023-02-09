iiyama PC、各スポンサーチームでApex Legends部門 世界大会応援感謝キャンペーン

ユニットコムは2月8日、iiyama PCのゲーミングPCシリーズ「LEVEL∞」より、プロeスポーツチーム「NORTHEPTION」「FC Destroy」「PULVEREX」のApex Legends部門 世界大会応援ありがとうキャンペーンを開催する。
今回のキャンペーンでは、各チームのコラボPCで使えるWebクーポンコードを配布。加えて、チームごとにプレゼント内容が異なるプレゼントキャンペーンを行う。
5,000円オフ Webクーポンコード
全チーム共通のキャンペーンで、それぞれのチームのLEVEL∞ コラボゲーミングPCで使える、5,000円オフのWebクーポンコードを配布するというもの。クーポンの有効期限は2023年2月13日13時59分まで。クーポンはチームごとに用意されている点に注意。
プレゼントキャンペーン
ツイッターとInstagramで応募した人の中から抽選で1名に賞品をプレゼントする。賞品は応募するチームごとに用意している。なお応募締め切りは、すべて2023年2月13日13時59分まで。
- NORTHEPTION ツイッターとInstagramで応募した人の中から抽選で1名に、ReyzyGG Taida satuki Muscleのサイン入り現地お土産をプレゼント。
ツイッターからの応募方法は、NORTHEPTION 公式アカウント「@NORTHEPTION」と、LEVEL ∞公式アカウント「@LEVEL_INF」をフォローし、キャンペーンツイートをハッシュタグ「#NthAPEX_レベルインフィニティ2023」を付けて引用リツイート。
Instagramからの応募方法は、LEVEL ∞公式 Instagram「@level_inf」を フォローし、キャンペーン投稿を「いいね」する。
プロゲーミングチーム「NORTHEPTION」APEX部門応援ありがとうキャンペーン❗— LEVEL ∞(インフィニティ)【公式】 (@LEVEL_INF) February 8, 2023
抽選でサイン入りお土産を１名様に🎁
[応募方法]
①@NORTHEPTIONと@LEVEL_INF をフォロー
② 本ツイートに #NthAPEX_レベルインフィニティ2023 を付け引用RT
⏰2/13(月)13:59迄
特集ページhttps://t.co/kZxXgV0QZi pic.twitter.com/thHuFYNcI0
- FC Destroy ツイッターとInstagramで応募した人の中から抽選で1名に、破壊ハンマードリル 床ペロデター うみちゃんらぶちのサイン入りユニフォームをプレゼント。
ツイッターからの応募方法は、FC Destroy 公式アカウント「@FC_esports_」と、LEVEL ∞公式アカウント「@LEVEL_INF」をフォローし、キャンペーンツイートをハッシュタグ「#FCWIN_レベルインフィニティ2023」を付けて引用リツイート。
Instagramからの応募方法は、LEVEL ∞公式 Instagram「@level_inf」を フォローし、キャンペーン投稿を「いいね」する。
「FC Destroy」APEX部門応援ありがとうキャンペーン❗— LEVEL ∞(インフィニティ)【公式】 (@LEVEL_INF) February 8, 2023
抽選でサイン入りユニフォームを１名様に🎁
[応募方法]
① @FC_esports_と@LEVEL_INF をフォロー
② 本ツイートに #FCWIN_レベルインフィニティ2023 を付け引用RT
⏰：2/13(月)13:59迄
特集ページhttps://t.co/xe0GhCJ1Dq pic.twitter.com/NmwaTMdpWa
- PULVEREX ツイッターとInstagramで応募した人の中から抽選で1名に、Ftyan saku ShunMiのサイン入りユニフォームをプレゼント。
ツイッターからの応募方法は、PULVEREX 公式アカウント「@PULVEREX」と、LEVEL ∞公式アカウント「@LEVEL_INF」をフォローし、キャンペーンツイートをハッシュタグ「#PVXWIN_レベルインフィニティ2023」を付けて引用リツイート。
Instagramからの応募方法は、LEVEL ∞公式 Instagram「@level_inf」を フォローし、キャンペーン投稿を「いいね」する。
プロゲーミングチーム「PULVEREX」APEX部門応援ありがとうキャンペーン❗— LEVEL ∞(インフィニティ)【公式】 (@LEVEL_INF) February 8, 2023
抽選でサイン入りユニフォームを１名様に🎁
[応募方法]
① @PULVEREXと@LEVEL_INF をフォロー
② 本ツイートに #PVXWIN_レベルインフィニティ2023 を付け引用RT
⏰：2/13(月)13:59迄
特集ページhttps://t.co/ERvM2a3YGL pic.twitter.com/tY5k9gXHeV