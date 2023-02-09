ユニットコムは2月8日、iiyama PCのゲーミングPCシリーズ「LEVEL∞」より、プロeスポーツチーム「NORTHEPTION」「FC Destroy」「PULVEREX」のApex Legends部門 世界大会応援ありがとうキャンペーンを開催する。

iiyama PC、各スポンサーチームでApex Legends部門 世界大会応援感謝キャンペーン

今回のキャンペーンでは、各チームのコラボPCで使えるWebクーポンコードを配布。加えて、チームごとにプレゼント内容が異なるプレゼントキャンペーンを行う。

5,000円オフ Webクーポンコード

全チーム共通のキャンペーンで、それぞれのチームのLEVEL∞ コラボゲーミングPCで使える、5,000円オフのWebクーポンコードを配布するというもの。クーポンの有効期限は2023年2月13日13時59分まで。クーポンはチームごとに用意されている点に注意。

プレゼントキャンペーン

ツイッターとInstagramで応募した人の中から抽選で1名に賞品をプレゼントする。賞品は応募するチームごとに用意している。なお応募締め切りは、すべて2023年2月13日13時59分まで。

NORTHEPTION ツイッターとInstagramで応募した人の中から抽選で1名に、ReyzyGG Taida satuki Muscleのサイン入り現地お土産をプレゼント。

ツイッターからの応募方法は、NORTHEPTION 公式アカウント「@NORTHEPTION」と、LEVEL ∞公式アカウント「@LEVEL_INF」をフォローし、キャンペーンツイートをハッシュタグ「#NthAPEX_レベルインフィニティ2023」を付けて引用リツイート。

Instagramからの応募方法は、LEVEL ∞公式 Instagram「@level_inf」を フォローし、キャンペーン投稿を「いいね」する。

FC Destroy ツイッターとInstagramで応募した人の中から抽選で1名に、破壊ハンマードリル 床ペロデター うみちゃんらぶちのサイン入りユニフォームをプレゼント。

ツイッターからの応募方法は、FC Destroy 公式アカウント「@FC_esports_」と、LEVEL ∞公式アカウント「@LEVEL_INF」をフォローし、キャンペーンツイートをハッシュタグ「#FCWIN_レベルインフィニティ2023」を付けて引用リツイート。

Instagramからの応募方法は、LEVEL ∞公式 Instagram「@level_inf」を フォローし、キャンペーン投稿を「いいね」する。

PULVEREX ツイッターとInstagramで応募した人の中から抽選で1名に、Ftyan saku ShunMiのサイン入りユニフォームをプレゼント。

ツイッターからの応募方法は、PULVEREX 公式アカウント「@PULVEREX」と、LEVEL ∞公式アカウント「@LEVEL_INF」をフォローし、キャンペーンツイートをハッシュタグ「#PVXWIN_レベルインフィニティ2023」を付けて引用リツイート。

Instagramからの応募方法は、LEVEL ∞公式 Instagram「@level_inf」を フォローし、キャンペーン投稿を「いいね」する。