Prime Gaming、2月は『The Elder Scrolls III: Morrowind』など9タイトルを無料配布

Amazonは1月30日、展開中のゲームサブスクリプションサービス「Prime Gaming」において、2月分の無料ゲーム配布とゲーム内アイテムの配布について発表した。『The Elder Scrolls III: Morrowind GOTY Edition』などあわせて9タイトルを無料配布する。
2月のPrime Gamingでは、拡張セット『Bloodmoon』と『Tribunal』も完全収録したオープンワールド・シングルプレイヤーRPGの名作『The Elder Scrolls III: Morrowind GOTY Edition』など、9タイトルを配布。『Apex Legends』、『Tom Clancy's Rainbow Six Siege』、『SMITE』など各種ゲームでのアイテム配布も予定しており、随時Prime Gamingページからの配布が行われる。無料配布タイトルは下記の通り。
- 『The Elder Scrolls III: Morrowind GOTY Edition』
- 『Onsen Master』
- 『Aerial_Knight's Never Yield』
- 『Divine Knockout』
- 『One Hand Clapping』
- 『BATS: Bloodsucker Anti-Terror Squad』
- 『Space Crew: Legendary Edition』
- 『Tunche』
- 『Space Warlord Organ Trading Simulator』