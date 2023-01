スクウェア・エニックスは、PlayStation 5/Steam/Epic Games Store/Microsoft Store向けアクションRPG『FORSPOKEN』を、本日2023年1月24日に発売した。Steam/Epic Games Store/Microsoft Storeでは1月25日に配信される。

価格は、通常版が9,680円、ゲーム本編のほかに「Digital Mini Soundtrack」「Digital Mini Art Book」「FORSPOKEN: In Tanta We Trust (ストーリーDLC) ※2023年夏配信予定」「ストーリーDLC早期アクセス」「レア素材キット(PS5版のみ)」が同梱する「Digital Deluxe Edition」が14,080円、ゲーム本編のほかに「FORSPOKEN Original Soundtrack Expanded Edition (Blu-ray|HDオーディオ)」「The Art of FORSPOKEN (アートブック)」「FORSPOKEN: In Tanta We Trust (ストーリーDLC) ※2023年夏配信予定」「ストーリーDLC早期アクセス」「レア素材キット」「FORSPOKEN Original T-Shirt」が付属するスクウェア・エニックスe-STORE専売の「Limited Edition」が22,000円。

『FORSPOKEN』は、異世界「アーシア」に飛ばされた若きニューヨーカー「フレイ」の旅を描くアクションRPG。魔法の力を利用したパルクールで縦横無尽に世界を駆け抜け、状況に合わせて多種多様な魔法を使った戦略的なバトルを楽しめる。

『FORSPOKEN』発売を記念して、歌手の小林幸子さんを起用したWEBCMを公開。異世界「アーシア」の統治者「タンタ」の特徴でもある煌びやかな衣装に身を包み、幻のラスボス「タンタ・サチコ」として登場する。

そのほか、歌謡界の「ラスボス」と呼ばれる小林幸子さんが、『FORSPOKEN』のラスボス的存在である「タンタ」の紹介映像を見ながら、独自の評価を行う「小林幸子による”タンタ”ラスボス度チェック」も公開した。

小林幸子さんが「タンタ」に立候補する『FORSPOKEN』WEBCM

小林幸子さんが「タンタ・サチコ」として『FORSPOKEN』の告知をするWEBCM

小林幸子の「タンタ」ラスボス度チェック

さらに、新鋭シンガー「シユイ」さんとタイアップし、本作のために書き下ろされたシユイさんの新曲を使用したTVCMを2023年1月18日から2月7日の期間限定で公開する。

『FORSPOKEN』|TVCM バトル編

『FORSPOKEN』|TVCM ストーリー編

そのほか、Twitterにて、「我こそは新たなタンタ」キャンペーンを実施。公式Twitterをフォローし、オリジナルテンプレート画像を使用して「自分が統治者になったらこんな世界にする」という内容をツイートした人から抽選で「PlayStation 5」を2名、「Samsung 980 PRO With Heatsink(2TB)」を3名にプレゼントする。

© 2023 Luminous Productions Co., Ltd. All Rights Reserved.