ミーレ・ジャパンは1月26日、日本で5店目となる直営店「Miele Experience Center 日比谷（ミーレ・エクスペリエンス・センター 日比谷）」（東京都千代田区）をオープンすると発表した。開店日時は2023年3月16日。
Miele Experience Center 日比谷では、通常の製品案内・販売に加え、ミーレ・ジャパン初の取り組みとなる、食からサステナビリティを提案するセルフ型調理体験「サステナキッチン」を展開。Miele製オーブンや食器洗い機を装備したキッチンで、調理体験が可能だ。
直営店ではこれまで、調理体験する場合には材料を持参する必要があったが、Miele Experience Center 日比谷では、食材を店内に用意するため、準備物などは必要ないとする。
開店日のオープニングイベント後は、予約優先制となる。来店予約は「Miele Experience Center 」店舗ページより行え、詳細は特設ページから。Miele Experience Center 日比谷の施設概要は以下の通り。
- 名称：Miele Experience Center 日比谷
- 住所：〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-5-2 東宝日比谷プロムナードビル1F
- 営業時間：11:00～20:00
- 定休日：無し
- 展示・販売製品：ビルトイン調理機器（オーブン、IH・電気クッキングヒーター、ほか）、ビルトインコーヒーマシン、ビルトイン食器洗い機、ランドリー機器（洗濯機、乾燥機、洗濯乾燥機）、掃除機、純正洗剤・アクセサリー