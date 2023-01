NYタイムズ「今年いくべき世界の観光地」、日本から盛岡市と福岡市 - ネット「ロンドンの次に！盛岡！」

米有力紙ニューヨーク・タイムズが、「52 Places to Go in 2023(今年行くべき52か所の観光地)」を発表した。最初に挙げられた英ロンドンに続く2か所目に岩手県の盛岡市が、19か所目に福岡県の福岡市が選ばれ、意外な結果にネットでも話題になっている。

同紙は、盛岡市を東京や京都、大阪などの人気の目的地と異なり、見過ごされてきたと説明。東京から新幹線で短時間で行ける距離にあり、混雑を避けて歩ける場所と紹介している。また、西洋風と、東洋風の建築美が融合した大正時代の建物が並ぶ市内や、公園になっている城跡などが魅力だとしている。

さらに、老舗蕎麦店「東家」のわんこそばや、コーヒー豆にこだわった市内の喫茶店など、食の魅力も記載されている。

このほか、19か所目に選ばれた福岡市は、絶滅の危機に瀕している屋台の伝統を味わうことができるとしている。ラーメンや焼き鳥だけでなく、福岡市の歓楽街である中洲の川沿いを散歩すると、ワインやコーヒーなど多様な屋台を楽しめるとのこと。屋台が並ぶ日本で数少ない場所の1つだという。

ネット上では「盛岡出身として誇らしいよ😆盛岡においでんせ~」「んとやった..ロンドンの次に!盛岡!」「嬉しいですね。盛岡の良さを盛岡の人が一番知らないかもしれない」などの声が寄せられた。