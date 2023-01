パナソニックは、フルサイズミラーレスカメラの新製品「LUMIX S5II」の魅力を紹介するライブ配信プログラム「Creators Live with LUMIX」を1月6日18時より開催する。

1月6日18時から、「LUMIX S5II」の魅力を紹介するライブ配信プログラム「Creators Live with LUMIX」が開かれる

Creators Live with LUMIXは、LUMIX S5IIをいち早く試したクリエイターたちが、その魅力を紹介するといった内容。あわせて、YouTube Liveのチャットでメッセージを入力した人を対象にしたプレゼントキャンペーン「ベストコメント OF THE DAY」も実施する。ライブ配信プログラムは以下の通り。

パナソニック マーケティング担当者による新製品「LUMIX S5II」の紹介

パナソニック 塩見記章氏

写真家が語る。S5IIの進化した描写力

クリエイティブディレクター 大貝篤史氏、写真家/フォトグラファー 高橋宗正氏

Xスポーツフォトグラファーが語る。一瞬の技巧をおさめたS5IIの機動力

クリエイティブディレクター 大貝篤史氏、フォトグラファー 我満直紀氏

映像クリエイターが語る。S5IIが切り拓くビデオグラファーの可能性

inaho Film代表/ビデオグラファー 伊納達也氏、映像ディレクター AKIYA氏、映像家 井上卓郎氏、ドキュメンタリー監督 岸田浩和氏

若手フォトグラファーが語る。はじめてのフルサイズにS5IIがおすすめな理由

写真家 Keng Chi Yang氏、フォトグラファー しふぉん氏、写真家モデル 川辺優紀子氏

若手映像クリエイターが語る。S5IIで極めるトラベルVlog

ビデオグラファー 熊田勇真氏、Cinematic Videographer Y2氏、映像クリエイター Shukei Fujii氏、映像ディレクター TAKBON氏

LUMIX S5IIが当たるプレゼント企画「ベストコメント OF THE DAY」も

ライブ配信中にYouTube Liveのチャットでメッセージを入力した人に、豪華賞品を抽選でプレゼントする。賞品は以下の通り。