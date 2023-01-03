1月3日から始まった「Amazon初売り」で、ウエスタンデジタルがストレージ製品をセール特価で販売しています。今回は、大容量HDDや高速ポータブルSSD、microSDカード、SDメモリーカードなどが特価の対象になっています。セールは1月7日いっぱいまで。
セール対象のおもな製品シリーズは以下の通りで、さまざまな容量を用意します。販売数量は限りがあるため、規定数量に達した場合は割引が修了になることもあります。
|シリーズ名
|型番
|概要
|My Passport SSD
|WDBAGF0020BGY-WESN
|ハードウェアベースの暗号化に対応する大容量ポータブルSSD
|WD_Black P40 Game Drive
|WDBAWY0020BBK-WESN
|RGB LED搭載でカラフルに演出する高速タイプの外付けSSD
|WD Elements SE SSD
|WDBAYN0020BBK-WESN
|軽量・コンパクトなポケットサイズのSSD
|WD Elements Desktop
|WDBBKG0200HBK-JESN
|20TBの大容量外付けハードディスク
|WD Elements Portable
|WDBU6Y0050BBK-WESN
|ポータブルでは最大容量5TBのハードディスク
|Portable SSD Extreme E61
|SDSSDE61-2T00-GH25
|最大読み出し速度1,050MB/秒の高速ポータブルSSD
|Extreme PRO UHSII SD Card
|SDSDXDK-128G-GHJIN
|高速連写や高画質動画撮影に最適なサンディスクのUHS-II対応SDカード
|Ultra microSD Card
|SDSQUA4-128G-EPK
|Switchやスマホの容量アップに向くサンディスクのmicroSDカード
|WD Red Plus HDD 3.5
|WD80EFZZ-EC
|NAS向けに最適化された高信頼性ハードディスク
|WD_BLACK SN850X NVMe SSD With Heatsink
|WDS200T2XHE-EC
|PlayStation 5に向くヒートシンク搭載SSD
|WD_BLACK SN770 NVMe SSD
|WDS100T3X0E-EC
|最大5,150MB/秒の超高速アクセスが特徴のM.2 PCIe Gen4 x4 SSD
|WD Blue SN570 NVMe SSD M.2
|WDS100T3B0C-EC
|シーケンシャル読み出し3,500MB/sのPCI Express Gen3内蔵SSD
|WD Blue SATA SSD 2.5
|WDS200T2B0A-EC
|SATA 6Gb/sインターフェイス対応の2.5インチSSD