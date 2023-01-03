1月3日から始まった「Amazon初売り」で、ウエスタンデジタルがストレージ製品をセール特価で販売しています。今回は、大容量HDDや高速ポータブルSSD、microSDカード、SDメモリーカードなどが特価の対象になっています。セールは1月7日いっぱいまで。

  • Amazon初売りセールの対象となっている高速2.5インチSSD「WD Blue SATA SSD 2.5」

セール対象のおもな製品シリーズは以下の通りで、さまざまな容量を用意します。販売数量は限りがあるため、規定数量に達した場合は割引が修了になることもあります。

シリーズ名 型番 概要
My Passport SSD WDBAGF0020BGY-WESN ハードウェアベースの暗号化に対応する大容量ポータブルSSD
WD_Black P40 Game Drive WDBAWY0020BBK-WESN RGB LED搭載でカラフルに演出する高速タイプの外付けSSD
WD Elements SE SSD WDBAYN0020BBK-WESN 軽量・コンパクトなポケットサイズのSSD
WD Elements Desktop WDBBKG0200HBK-JESN 20TBの大容量外付けハードディスク
WD Elements Portable WDBU6Y0050BBK-WESN ポータブルでは最大容量5TBのハードディスク
Portable SSD Extreme E61 SDSSDE61-2T00-GH25 最大読み出し速度1,050MB/秒の高速ポータブルSSD
Extreme PRO UHSII SD Card SDSDXDK-128G-GHJIN 高速連写や高画質動画撮影に最適なサンディスクのUHS-II対応SDカード
Ultra microSD Card SDSQUA4-128G-EPK Switchやスマホの容量アップに向くサンディスクのmicroSDカード
WD Red Plus HDD 3.5 WD80EFZZ-EC NAS向けに最適化された高信頼性ハードディスク
WD_BLACK SN850X NVMe SSD With Heatsink WDS200T2XHE-EC PlayStation 5に向くヒートシンク搭載SSD
WD_BLACK SN770 NVMe SSD WDS100T3X0E-EC 最大5,150MB/秒の超高速アクセスが特徴のM.2 PCIe Gen4 x4 SSD
WD Blue SN570 NVMe SSD M.2 WDS100T3B0C-EC シーケンシャル読み出し3,500MB/sのPCI Express Gen3内蔵SSD
WD Blue SATA SSD 2.5 WDS200T2B0A-EC SATA 6Gb/sインターフェイス対応の2.5インチSSD