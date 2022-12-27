サンワサプライは12月27日、直販オンラインショップ「サンワダイレクト」にて、2022年12月27日～2023年01月05日までの11日間、対象商品（計138アイテム）を最大50%オフで販売する「年末・年始セール」を開催することを発表した。
「人感センサー付きLEDライト（LEDライト・人感センサー・AC電源・屋内用） 」（品番：800-LED018）が、通常価格2,980円のところセール価格2,480円で販売。
「メッシュチェア オフィスチェア シンクロロッキング リクライニング ハイバック オットマン 座面調整 アームレスト ヘッドレスト ランバーサポート テレワーク」（品番：150-SNCM019）が、通常価格39,800円のところセール価格は36,800円。
「ネックスピーカー Bluetooth5.0 IPX5 apt-X LL apt-X HD対応 ゲーム テレビ ウェアラブルスピーカー」（品番：400-SP090）が、通常価格7,980円のところ、セール価格は6,980円。
「折りたたみツールワゴン キャスター付き 軽量・高耐荷重 3段 ブラック」（品番：100-CART008）が、通常価格11,800円のところセール価格9,800円。
「L字型パソコンデスク コーナーデスク 木製 幅150cm+90cm ダークブラウン」（品番：100-DESKH011BR）が、通常価格17,800円のところセール価格15,800円。
「USB名刺管理スキャナ 1枚3秒連続スキャン OCR搭載 Win Mac対応 Worldcard Ultra Plus」（品番：400-SCN005N）が、通常価格19,980円のところセール価格17,800円。
「WEB会議カメラ 発言者自動追尾 10倍ズーム マイク内蔵 多人数 オートフォーカス リモコン付 三脚取付可能」（品番：400-CAM089）が、通常価格72,800円のところセール価格49,800円。
「A3対応スキャナー フラットベッドスキャナ 本スキャン 1200dpi TWAIN対応 自炊 PDF変換対応」（品番：400-SCN057）が、通常価格50,800円のところセール価格47,800円。