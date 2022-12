PlayStation Plusの「エクストラ」と「プレミアム」の加入者が追加料金なしで遊べる「ゲームカタログ」と、PlayStation Plus「プレミアム」の加入者が追加料金なしで遊べる「クラシックスカタログ」のラインアップが更新される。

12月に追加される「ゲームカタログ」のタイトルは以下の通り。12月20日からの提供を予定する。

『JUDGE EYES:死神の遺言 Remastered』(PS5)

『JUDGE EYES:死神の遺言 新価格版』(PS4)

『龍が如く6 命の詩。』(PS4)

『龍が如く7 光と闇の行方 インターナショナル』(PS5)

『龍が如く7 光と闇の行方』(PS4)

『ファークライ5』(PS4)

『ファークライ プライマル』(PS4)

『ファークライ ニュードーン』(PS4)

『The Pedestrian』(PS5/PS4)

『WWE 2K22』(PS4)

『Mortal Shell』(PS4)

『シャドウ・オブ・ウォー』(PS4)

『シャドウ・オブ・モルドール』(PS4)



なお、『WWE 2K22』は、2023年1月3日から3月13日までの提供。

「クラシックスカタログ」の追加タイトルは以下の通り。

『リッジレーサーズ2』(PSP)

『Oddworld: Abe's Exoddus』(PS)

『Heavenly Sword ~ヘブンリーソード~』(PS3)



© SEGA

© 2017 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Far Cry, Ubisoft and the Ubisoft logo are trademarks of Ubisoft Entertainment in the US and/or other countries. Based on Crytek’s original Far Cry directed by Cevat Yerli. Powered by Crytek’s technology “CryEngine”.