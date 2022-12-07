|「d払い」「au PAY」「PayPay」は、おトクなキャンペーンも盛りだくさん。知らずにただ使っていてはソンしちゃうかも!? 2022年12月に実施中／実施予定のキャンペーン情報をまとめてお届けします。掲載内容は12月7日時点の情報です。
|今月のハイライト
|・抽選で全額戻ってくるかも？「超PayPay祭」は12/28まで
|・au／UQ mobileユーザーなら新しくなった「たぬきの吉日」は要チェック
|・d払いは店舗限定の抽選キャンペーンに注目
PayPayの2022年12月度キャンペーン情報
PayPayでは、10月から続いている大型キャンペーン「5,000万人突破記念 超PayPay祭」がいよいよ終盤に突入。抽選で1等が出れば全額還元のチャンスもある「超ペイペイジャンボ」が目玉です。
また、地域限定キャンペーンも70以上の自治体で実施中。年末年始の帰省や旅行にあわせて、普段の行動範囲外の地域でもキャンペーンを使えないかチェックしてみてはいかがでしょうか。クリスマスプレゼントや年越し準備などのまとまった買い物にもおすすめです。
12月7日現在、PayPayで実施中／実施予定のキャンペーンを下表にまとめました。キャンペーン名を押すと、公式サイトで事前エントリーや詳しい内容の確認ができます。
|おすすめ度
|キャンペーン
|期間
|内容
|☆☆☆
|5,000万人突破記念 超PayPay祭
|10/17～12/28
|「ペイペイジャンボ」のほか、クーポン配布やYahoo!ショッピング連動キャンペーンも実施予定
|☆☆☆
|日本全国全額チャンス！ペイペイジャンボ
|10/17～12/28
|決済後にその場で抽選。1等100％、2等5％、3等0.5％還元。PayPayあと払いや本人確認で抽選チャンス増加
|☆☆
|スマホを買ってPayPayもらえちゃうキャンペーン
|機種ごとに異なる
|対象機種を購入・応募で5,000～30,000ポイント進呈
|☆☆
|ソフトバンク シネマ割
|終了日未定
|ソフトバンクユーザーならTOHOシネマズのチケットが何度でも200円引き
|☆☆☆
|7NOWで最大30％戻ってくる！キャンペーン第2弾
|12/1～12/28
|セブン-イレブンの宅配サービスで最大30％還元。上限600ポイント／回、60,000ポイント／期間
|☆☆
|第6弾！花王商品の購入で最大30％戻ってくるキャンペーン
|12/1～12/31
|花王商品2,000円以上購入で15％還元、5,000円以上購入で30％還元。上限1,500ポイント／期間
|☆☆
|Coke ONで毎週100円相当戻ってくる！キャンペーン
|12/5～1/1
|Coke ON Pay×PayPayでコカ・コーラ社製品を購入すると毎週100ポイント還元
|☆
|モスバーガーでPayPay決済が初めて＆久しぶりの方限定！U30なら最大5％戻ってくるキャンペーン
|11/16～12/16
|初回または2022年5月以降に利用していなければ5％還元。上限500ポイント／回・期間。30歳以下かつ本人確認済のユーザーに限る
|☆
|地域限定／北海道白老町
|11/1～12/25
|最大10％還元。上限1,000ポイント／回、10,000ポイント／月
|☆☆☆
|地域限定／北海道広尾町
|11/1～12/31
|最大20％還元。上限5,000ポイント／回、30,000ポイント／期間
|☆
|地域限定／北海道上富良野町
|12/1～1/31
|最大20％還元。上限1,000ポイント／回、5,000ポイント／期間
|☆☆☆
|地域限定／岩手県滝沢市
|11/1～12/31
|最大20％還元。上限6,000ポイント／回、20,000ポイント／期間
|☆☆☆
|地域限定／宮城県加美町
|11/1～12/9
|最大20％還元。上限2,000ポイント／回、20,000ポイント／期間
|☆☆☆
|地域限定／山形県上山市
|9/1～12/31
|最大30％還元。上限3,000ポイント／回、15,000ポイント／月
|☆☆
|地域限定／山形県真室川町
|11/1～12/31
|最大20％還元。上限10,000ポイント／回・期間
|☆☆
|地域限定／福島県15市町村
|9/1～1/15
|最大30％還元。上限10,000ポイント／回・期間
|☆☆
|地域限定／群馬県藤岡市
|12/1～1/31
|最大30％還元。上限1,500ポイント／回、10,000ポイント／期間
|☆☆
|地域限定／埼玉県行田市
|12/1～12/31
|最大20％還元。上限2,000ポイント／回、10,000ポイント／期間
|☆
|地域限定／千葉県佐倉市
|11/1～1/31
|最大30％還元。上限2,000ポイント／回、5,000ポイント／期間
|☆
|地域限定／千葉県四街道市
|11/29～12/28
|最大20％還元。上限1,000ポイント／回、6,000ポイント／期間
|☆
|地域限定／千葉県八千代市
|12/1～12/10
|最大25％還元。上限2,000ポイント／回、5,000ポイント／期間
|☆☆
|地域限定／千葉県君津市
|12/1～12/31
|最大25％還元。上限2,000ポイント／回、10,000ポイント／期間
|☆☆
|地域限定／東京都東村山市
|10/1～12/31
|最大30％還元。上限3,00ポイント／回、6,000ポイント／月
|☆☆
|地域限定／東京都品川区
|11/1～12/8
|最大20％還元。上限2,000ポイント／回、10,000ポイント／期間
|☆
|地域限定／東京都清瀬市
|11/1～12/31
|最大30％還元。上限2,000ポイント／回、5,000ポイント／月
|☆☆
|地域限定／東京都練馬区
|11/1～12/31
|最大20％還元。上限3,000ポイント／回、10,000ポイント／期間
|☆☆☆
|地域限定／東京都羽村市
|11/1～12/31
|最大30％還元。上限3,000ポイント／回、12,000ポイント／期間
|☆☆☆
|地域限定／東京都足立区
|11/14～12/31
|最大30％還元。上限3,000ポイント／回、20,000ポイント／期間
|☆☆☆
|地域限定／東京都文京区
|11/16～1/10
|最大30％還元。上限20,000ポイント／回・期間
|☆
|地域限定／東京都中野区
|12/1～12/14
|最大15％還元。上限1,000ポイント／回、4,000ポイント／期間
|☆☆
|地域限定／東京都杉並区
|12/1～12/20
|最大30％還元。上限2,000ポイント／回、7,000ポイント／期間
|☆☆☆
|地域限定／東京都昭島市
|12/1～12/28
|最大30％還元。上限6,000ポイント／回、15,000ポイント／期間
|☆☆
|地域限定／東京都荒川区
|12/1～12/28
|最大20％還元。上限3,000ポイント／回、10,000ポイント／期間
|☆☆
|地域限定／東京都八王子市
|12/1～12/31
|最大25％還元。上限2,000ポイント／回、10,000ポイント／期間
|☆☆☆
|地域限定／東京都北区
|12/1～12/31
|最大30％還元。上限3,000ポイント／回、15,000ポイント／期間
|☆☆
|地域限定／東京都台東区
|12/1～12/31
|最大20％還元。上限3,000ポイント／回、12,000ポイント／期間
|☆☆
|地域限定／東京都江戸川区
|12/1～12/31
|最大30％還元。上限3,000ポイント／回、10,000ポイント／期間
|☆☆
|地域限定／東京都瑞穂町
|12/1～12/31
|最大30％還元。上限3,000ポイント／回、10,000ポイント／期間
|☆☆
|地域限定／東京都福生市
|12/1～12/31
|最大30％還元。上限2,000ポイント／回、10,000ポイント／期間
|☆
|地域限定／東京都立川市
|12/1～12/31
|最大20％還元。上限1,000ポイント／回、5,000ポイント／期間
|☆☆
|地域限定／東京都葛飾区
|12/1～12/31
|最大30％還元。上限3,000ポイント／回、10,000ポイント／期間
|☆☆
|地域限定／東京都青梅市
|12/1～12/31
|最大30％還元。上限3,000ポイント／回、10,000ポイント／期間
|☆☆☆
|地域限定／東京都調布市
|12/1～2/14
|最大20％還元。上限5,000ポイント／回、20,000ポイント／月
|☆
|地域限定／東京都港区
|12/1～2/28
|最大20％還元。上限3,000ポイント／回、7,000ポイント／月
|☆☆
|地域限定／神奈川県茅ヶ崎市
|12/1～12/31
|最大30％還元。上限3,000ポイント／回、10,000ポイント／期間
|☆
|地域限定／富山県滑川市
|12/1～1/31
|最大20％還元。上限1,000ポイント／回、4,000ポイント／期間
|☆☆
|地域限定／富山県高岡市
|12/1～1/31
|最大20％還元。上限2,000ポイント／回、10,000ポイント／期間
|☆☆☆
|地域限定／石川県中能登町
|11/1～12/31
|最大20％還元。上限3,000ポイント／回、20,000ポイント／期間
|☆☆☆
|地域限定／山梨県上野原市
|10/1～1/31
|最大25％還元。上限5,000ポイント／回、15,000ポイント／月
|☆
|地域限定／山梨県大月市
|12/1～1/31
|最大10％還元。上限10,000ポイント／回・期間
|☆
|地域限定／長野県千曲市
|11/1～12/25
|最大20％還元。上限1,000ポイント／回、3,000ポイント／期間
|☆☆
|地域限定／岐阜県大垣市
|11/1～12/31
|最大10％還元。上限1,000ポイント／回、20,000ポイント／期間
|☆☆☆
|地域限定／岐阜県山県市
|11/1～12/31
|最大30％還元。上限10,000ポイント／回、30,000ポイント／期間
|☆☆
|地域限定／岐阜県瑞穂市
|12/1～12/28
|最大30％還元。上限1,000ポイント／回、10,000ポイント／期間
|☆
|地域限定／静岡県伊豆市
|12/1～1/31
|最大20％還元。上限1,000ポイント／回、6,000ポイント／期間
|☆☆
|地域限定／愛知県日進市
|11/1～12/31
|最大20％還元。上限2,000ポイント／回、10,000ポイント／期間
|☆
|地域限定／愛知県清須市
|12/1～12/31
|最大10％還元。上限1,000ポイント／回、5,000ポイント／期間
|☆
|地域限定／愛知県刈谷市
|12/1～1/31
|最大20％還元。上限1,000ポイント／回、5,000ポイント／月
|☆☆
|地域限定／愛知県豊田市
|12/1～2/28
|最大20％還元。上限2,000ポイント／回、10,000ポイント／月
|☆
|地域限定／三重県伊賀市
|11/20～12/20
|最大22％還元。上限1,000ポイント／回、5,000ポイント／期間
|☆☆
|地域限定／三重県桑名市
|12/1～12/28
|最大25％還元。上限2,000ポイント／回、10,000ポイント／期間
|☆☆
|地域限定／滋賀県彦根市
|12/1～12/31
|最大25％還元。上限3,000ポイント／回、10,000ポイント／期間
|☆
|地域限定／滋賀県大津市
|12/1～1/31
|最大30％還元。上限3,000ポイント／回、5,000ポイント／期間
|☆
|地域限定／大阪府藤井寺市
|12/1～12/31
|最大30％還元。上限1,000ポイント／回、3,000ポイント／期間
|☆
|地域限定／大阪府阪南市
|12/1～12/31
|最大20％還元。上限2,000ポイント／回、5,000ポイント／期間
|☆
|地域限定／和歌山県有田市
|12/1～1/31
|最大25％還元。上限5,000ポイント／回・期間
|☆
|地域限定／島根県大田市
|12/1～1/31
|最大20％還元。上限2,000ポイント／回、5,000ポイント／期間
|☆
|地域限定／岡山県玉野市
|12/1～12/31
|最大20％還元。上限1,000ポイント／回、5,000ポイント／期間
|☆
|地域限定／山口県周南市
|11/1～12/31
|最大20％還元。上限1,000ポイント／回、5,000ポイント／期間
|☆
|地域限定／愛媛県
|10/1～1/31
|最大40％還元。上限4,000ポイント／回・期間。マイナポイント登録が条件
|☆
|地域限定／愛媛県松山市
|11/1～12/31
|最大20％還元。上限2,000ポイント／回、5,000ポイント／月
|☆☆
|地域限定／福岡県太宰府市
|12/1～12/28
|最大20％還元。上限1,000ポイント／回、10,000ポイント／期間
|☆☆
|地域限定／福岡県小郡市
|12/1～1/31
|最大20％還元。上限1,000ポイント／回、10,000ポイント／月
|☆☆
|地域限定／福岡県福津市
|12/1～1/31
|最大20％還元。上限2,000ポイント／回、10,000ポイント／期間
|☆☆
|地域限定／佐賀県小城市
|11/1～12/28
|最大20％還元。上限1,000ポイント／回、10,000ポイント／月
|☆
|地域限定／長崎県川棚町
|12/1～1/31
|最大15％還元。上限1,000ポイント／回、5,000ポイント／期間
|☆
|地域限定／宮崎県都城市
|12/1～12/28
|最大10％還元。上限500ポイント／回、1,000ポイント／期間
|☆
|地域限定／宮崎県西都市
|12/1～12/31
|最大30％還元。上限1,000ポイント／回、5,000ポイント／期間
|☆
|地域限定／宮崎県高鍋町
|12/1～12/31
|最大30％還元。上限1,000ポイント／回、5,000ポイント／期間
|☆☆
|地域限定／鹿児島県出水市
|10/1～12/28
|最大30％還元。上限3,000ポイント／回、10,000ポイント／期間
|☆☆☆
|地域限定／鹿児島県徳之島町
|11/1～12/28
|最大30％還元。上限10,000ポイント／回、40,000ポイント／期間
|☆
|地域限定／鹿児島県さつま町
|12/1～12/28
|最大30％還元。上限1,000ポイント／回、3,000ポイント／期間
|☆☆☆
|地域限定／鹿児島県薩摩川内市
|12/1～1/31
|最大30％還元。上限4,000ポイント／回、30,000ポイント／期間