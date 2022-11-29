タムロンは11月29日、Androidスマートフォン／タブレット用アプリ「TAMRON Lens Utility Mobile」を公開した。利用にはAndroid 6.0～12のUSB Type-C搭載端末が必要。
2021年10月から提供されているPC用ソフト「TAMRON Lens Utility」の一部機能をスマートフォンアプリに移植したもので、対応レンズとスマートフォンをUSBケーブルで接続し、撮影現場などの外出先でも手軽にレンズの機能をカスタマイズできる。
アプリ公開時点での対応レンズは、28-75mm F/2.8 Di III VXD G2（Model A063）、35-150mm F/2-2.8 Di III VXD（Model A058）、20-40mm F/2.8 Di III VXD（Model A062）の3本。今後、50-400mm F/4.5-6.3 Di III VC VXD（Model A067）もレンズのファームウェアアップデート後に対応する予定。
TAMRON Lens Utility Mobileで利用できる機能は、フォーカスのリモート操作（A-Bフォーカス、フォーカスプリセット）、カスタムスイッチ／フォーカスセットボタンの機能割り当て、フォーカスリングの回転方向やレスポンスのカスタマイズ。レンズのファームウェアアップデートはモバイル版では対応せず、引き続きPC版で行う。