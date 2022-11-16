サードウェーブは、プロゲーミングチーム「DETONATOR」コラボモデルの「GALLERIA」PCを一新し、2022年11月16日に発売した。全国のコンピューターショップ「ドスパラ」各店舗、および「ドスパラ」通販サイトにて販売する。
今回、コラボモデルのPCラインナップをデスクトップ3モデル、ノートPC1モデルにリニューアル。プロゲーミングチーム「DETONATOR」監修のもと、ゲームが快適にプレイできるスペックを備える。
また、購入者限定特典のカスタムLED（デスクトップモデルのみ）、オリジナル壁紙、ステッカーも、最新のDETONATORロゴに合わせ、新デザインにリニューアル。カスタムLEDとオリジナル壁紙は初期設定および、インストール済みだ。
【デスクトップモデル】
GALLERIA XA7C-R38 DETONATOR コラボモデル：299,979円
（Intel Core i7-12700 / GeForce RTX 3080 / 16GB / 1TB NVMe SSD）
GALLERIA XA7C-R36T DETONATOR コラボモデル：229,980
（Intel Core i7-12700 / GeForce RTX 3060 Ti / 16GB / 1TB NVMe SSD）
GALLERIA RM5R-G60S DETONATOR コラボモデル：129,980円
（AMD Ryzen 5 4500 / GeForce GTX 1660 SUPER / 16GB / 500GB NVMe SSD）
【ノートPCモデル】
GALLERIA XL7C-R36H DETONATOR コラボモデル：194,980円
（Intel Core i7-12700H / GeForce RTX 3060 Laptop GPU / 16GB DDR5 / 512GB Gen4 NVMe SSD）