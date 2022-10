「PlayStation Plus(PS Plus)」の全プランの加入者が追加料金なしで遊べる11月の「フリープレイ」タイトルが発表された。

10月のフリープレイタイトルは、『仁王2』(PS5/ PS4)、『Heavenly Bodies:ミッション in 無重力』(PS5/ PS4)、『CRYSTAR -クライスタ-』(PS4)、『クライシス・ウィング』(PS5/ PS4)の4タイトル。それぞれフリープレイの提供期間は、2022年11月1日から12月5日まで。

『仁王2』

『Heavenly Bodies:ミッション in 無重力』

©コーエーテクモゲームス All rights reserved

© 2pt Pty Ltd, 2021

©FURYU corporation.

© Eastasiasoft Limited, Pieslice Productions. All Rights Reserved.