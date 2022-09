KOJIMA PRODUCTIONSが開発し、505 Gamesがパブリッシングを務めているゲーム『DEATH STRANDING DIRECTOR’S CUT』のSteam版において、Intel XeSSに対応するアップデートが実施された。

Intel XeSSは、AI機能を活用した超解像技術。映像出力より小さい解像度でレンダリングを行ってから超解像処理で引き伸ばすというもので、ゲームプレイにおいてはパフォーマンスの向上が期待できる。Intelでは最新グラフィックスシリーズ「Intel Arc」で同機能を新しく搭載しており、今回『DEATH STRANDING DIRECTOR’S CUT』が対応。第12世代Intel Coreプロセッサ搭載PCや、Intel Arcグラフィックスを搭載するPCで利用できるようになる。

なお、『DEATH STRANDING DIRECTOR’S CUT』では超解像技術を多数搭載。NVIDIA独自の「NVIDIA DLSS」に加え、他社GPUにも対応する「NVIDIA Image Scaling」を利用できるほか、AMD「FidelityFX Super Resolution 1.0」「FidelityFX Super Resolution 2.0」にも両対応。今回Intel XeSSが加わったことで、GPU環境をほとんど選ばなくなっている。

FidelityFX Super Resolution 2.0への対応も今回のアップデートで実施された

設定画面

