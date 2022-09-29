ソフトバンクは9月29日、シャープ製スマートフォン「AQUOS sense7 plus」の発売日を10月7日に決定した。価格は69,840円。9月30日から予約を受け付ける。

  • AQUOS sense7 plus

    AQUOS sense7 plus

AQUOS sense7 plusは、通常モデルのAQUOS sense7よりも大きな6.4インチ IGZO OLEDディスプレイを搭載し、動画視聴にフォーカスしたスマートフォン。フレーム補完などの処理を担う動画専用プロセッサや、本体内部の空間から独立したボックス構造のステレオスピーカーを搭載する。ソフトバンクによる独占販売機種となる。

10月7日～12月31日に本機種を購入し、1月9日までに応募を済ませると、5,000円相当のPayPayポイントがもらえる。詳細はキャンペーンページで確認できる。

AQUOS sense7 plusの主な仕様は下記のとおり。

  • OS：Android 12
  • SoC：Qualcomm Snapdragon 695 5G
  • メモリ（RAM）：6GB
  • 内部ストレージ（ROM）：128GB
  • 外部ストレージ：microSDXC対応（最大1TB）
  • ディスプレイ：6.4インチ IGZO OLED 2,340×1,080ドット（フルHD＋）
  • アウトカメラ：約5,030万画素（広角）＋約800万画素（超広角）
  • インカメラ：約8000万画素
  • 通信方式：5G／4G
  • SIM：nanoSIM／eSIM
  • Wi-Fi：IEEE 802.11a/b/g/n/ac
  • Bluetooth：バージョン5.1
  • バッテリー：5,050mAh
  • 充電端子：USB Type-C
  • 防水／防塵：IPX5、IPX8／IP6X
  • 生体認証：指紋認証、顔認証
  • その他の機能：FeliCa（おサイフケータイ）対応
  • サイズ：約76×160×8.2mm
  • 重さ：約172g
  • ボディカラー：ディープカッパー、シルバー、ブラック