ソフトバンクは9月29日、シャープ製スマートフォン「AQUOS sense7 plus」の発売日を10月7日に決定した。価格は69,840円。9月30日から予約を受け付ける。
AQUOS sense7 plusは、通常モデルのAQUOS sense7よりも大きな6.4インチ IGZO OLEDディスプレイを搭載し、動画視聴にフォーカスしたスマートフォン。フレーム補完などの処理を担う動画専用プロセッサや、本体内部の空間から独立したボックス構造のステレオスピーカーを搭載する。ソフトバンクによる独占販売機種となる。
10月7日～12月31日に本機種を購入し、1月9日までに応募を済ませると、5,000円相当のPayPayポイントがもらえる。詳細はキャンペーンページで確認できる。
AQUOS sense7 plusの主な仕様は下記のとおり。
- OS：Android 12
- SoC：Qualcomm Snapdragon 695 5G
- メモリ（RAM）：6GB
- 内部ストレージ（ROM）：128GB
- 外部ストレージ：microSDXC対応（最大1TB）
- ディスプレイ：6.4インチ IGZO OLED 2,340×1,080ドット（フルHD＋）
- アウトカメラ：約5,030万画素（広角）＋約800万画素（超広角）
- インカメラ：約8000万画素
- 通信方式：5G／4G
- SIM：nanoSIM／eSIM
- Wi-Fi：IEEE 802.11a/b/g/n/ac
- Bluetooth：バージョン5.1
- バッテリー：5,050mAh
- 充電端子：USB Type-C
- 防水／防塵：IPX5、IPX8／IP6X
- 生体認証：指紋認証、顔認証
- その他の機能：FeliCa（おサイフケータイ）対応
- サイズ：約76×160×8.2mm
- 重さ：約172g
- ボディカラー：ディープカッパー、シルバー、ブラック