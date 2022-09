MSYは、PlayStationオフィシャルライセンスグッズを取り扱うPaladone社のライトや目覚まし時計など7種の新製品を12月に発売する。それに先立ち、9月15日より開催される「東京ゲームショウ2022」(TGS2022)の会場内「GAMING CENTER by GRAPHTブース」にて新製品の先行展示を行う。GAMING CENTER by GRAPHT公式オンラインストア、GAMING CENTER by GRAPHT楽天市場にて2022年9月15日から予約受付を開始する。

ラインアップは以下の通り。

アイコンライト「Icons Light Classic」

ロゴライト「Logo Light」

目覚まし時計「Alarm Clock PS5」

貯金箱「Money Box」

製氷皿「Ice Cube Tray」

コースター「Metal Coasters V3」

キーチェーン「Backpack Buddies」



アイコンライトは、4つのアクションボタンである「プレイステーション シェイプスロゴ」が並んだライト。△○×□のアイコンがグレーのベースに配置されている。電源はUSB(ケーブル付属)または単4乾電池3本(別売)。通常点灯(全点灯)、移動点滅に、音の強弱に反応するミュージックリアクティブモードを加えた3つのライトモードを搭載する。サイズはW300×H100×D60mm。価格は3,980円。

ロゴライトは、プレイステーション ファミリーマークをモチーフにしたライト。ライトを点灯させると、青と白の光が空間に広がる。電源はUSB(ケーブル付属)または単4乾電池3本(別売)。カラーセレクト、カラーフェージング、音の強弱に反応するミュージックリアクティブモードの3つのライトモードを搭載する。クリアスタンドによる自立式、または壁に掛けて使用できる。サイズはW250×H200×D40mm、スタンド使用時はW250×H230×D90mm。価格は3,980円。

目覚まし時計は、PlayStation 5(PS5)用DualSense ワイヤレスコントローラーイメージしたアラームクロック。方向キーとコントローラーのボタンを使用して、時刻、日付、アラームを設定したり、スヌーズ機能を有効にしたりできる。サイズはW160×H115×D64mm。価格は3,980円。

貯金箱は、プレイステーション シェイプスロゴと、プレイステーション ファミリーマークがプリントされた青い円柱状のタイプ。素材はスチール製。サイズはW84×H152×D84mm。価格は880円。

製氷皿は、プレイステーションのコントローラーとコントローラーのボタンマークプレイステーション シェイプスロゴの5種類のアイスキューブが作れるシリコン製トレイ。サイズはW203×H148×D20mm。価格は1,540円。

コースターは、プレイステーションのアイコンであるコントローラーのボタンマーク「プレイステーション シェイプスロゴ」がエンボス加工されたメタルコースター4枚セット。温かい飲み物にも冷たい飲み物にも使える。表面はスチール、裏面はコルク素材。サイズはW89×H89×D4mm。価格は1,480円。

キーチェーンは、プレイステーションシリーズの歴代のゲーム機とコントローラーをモチーフにしたミニチュアコレクション。パッケージの中には、PS1、PS2、PS3、PS4、初代PS1コントローラー、黒いデュアルショック4、デュアルショック3、4つのアクションボタン、ゴールドのDS4コントローラーを含む、全9種類のキーチェーンのうちランダムで1つ入っている。単価は880円、1箱(24個入)の価格は21,120円。予約受付は箱単位。