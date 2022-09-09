ソフトバンクは9月9日、前日のAppleイベントで発表された新製品群の価格を発表した。iPhone 14シリーズは、iPhone 14の128GBモデルが140,400円、iPhone 14 Pro Maxの1TBモデルは281,520円など。「新トクするサポート」も利用できる。
発売は既報のとおり、iPhone 14／iPhone 14 Pro／iPhone 14 Maxが9月16日で、iPhone 14 Plusが10月7日。予約はオンラインで9月9日21時より受付開始で、店舗では9月10日の開店時刻以降に受付開始となる。
各機種の価格は次のとおり。新トクするサポート利用時の実質負担額は、48回払いで購入のうえ、25カ月目に特典利用を申し込んで端末の回収を受け、25回目以降の支払いが不要になった場合の実質負担額。
iPhone 14の価格
128GBモデル
- 現金販売価格：140,400円
- 48回払い時：月額2,925円×48回
- 新トクするサポート利用時：実質負担額70,200円（月額2,925円×24回）
256GBモデル
- 現金販売価格：161,280円
- 48回払い時：月額3,360円×48回
- 新トクするサポート利用時：実質負担額80,640円（月額3,360円×24回）
512GBモデル
- 現金販売価格：201,600円
- 48回払い時：月額4,200円×48回
- 新トクするサポート利用時：実質負担額100,800円（月額4,200円×24回）
iPhone 14 Plusの価格
128GBモデル
- 現金販売価格：158,400円
- 48回払い時：月額3,300円×48回
- 新トクするサポート利用時：実質負担額79,200円（月額3,300円×24回）
256GBモデル
- 現金販売価格：179,280円
- 48回払い時：月額3,735円×48回
- 新トクするサポート利用時：実質負担額89,640円（月額3,735円×24回）
512GBモデル
- 現金販売価格：220,320円
- 48回払い時：月額4,590円×48回
- 新トクするサポート利用時：実質負担額110,160円（月額4,590円×24回）
iPhone 14 Proの価格
128GBモデル
- 現金販売価格：175,680円
- 48回払い時：月額3,660円×48回
- 新トクするサポート利用時：実質負担額87,840円（月額3,660円×24回）
256GBモデル
- 現金販売価格：201,600円
- 48回払い時：月額4,200円×48回
- 新トクするサポート利用時：実質負担額100,800円（月額4,200円×24回）
512GBモデル
- 現金販売価格：238,320円
- 48回払い時：月額4,965円×48回
- 新トクするサポート利用時：実質負担額119,160円（月額4,965円×24回）
1TBモデル
- 現金販売価格：275,040円
- 48回払い時：月額5,730円×48回
- 新トクするサポート利用時：実質負担額137,520円（月額5,730円×24回）
iPhone 14 Pro Maxの価格
128GBモデル
- 現金販売価格：201,600円
- 48回払い時：月額4,200円×48回
- 新トクするサポート利用時：実質負担額100,800円（月額4,200円×24回）
256GBモデル
- 現金販売価格：220,320円
- 48回払い時：月額4,590円×48回
- 新トクするサポート利用時：実質負担額110,160円（月額4,590円×24回）
512GBモデル
- 現金販売価格：257,040円
- 48回払い時：月額5,355円×48回
- 新トクするサポート利用時：実質負担額128,520円（月額5,355円×24回）
1TBモデル
- 現金販売価格：281,520円
- 48回払い時：月額5,865円×48回
- 新トクするサポート利用時：実質負担額140,760円（月額5,865円×24回）