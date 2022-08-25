フックアップは、米Universal Audioのオーディオインターフェイス「Apollo x16 Heritage Edition」の期間限定セールを行なっている。期間は2022年9月30日まで。通常実勢価格610,500円のところ、プロモ実勢価格572,000円での購入が可能だ。
「Apollo x16 Heritage Edition」は18イン/20アウトのオーディオインターフェイス。ラックマウントタイプのモデルで、シリーズのフラッグシップという位置付けだ。本体にはSHARCチップを6基搭載し、接続はThunderbolt 3で行う。Mac/Windowsに対応。動作環境は以下の通り。
- Mac：Intel Quad Core i7 以上のプロセッサー（M1対応）、macOS 10.14 Mojave以降、使用可能なThunderbolt 1/2/3ポート（Thunderbolt 1もしくは2対応のMacで使用する場合、別売のApple Thunderbolt 3 - Thunderbolt 2アダプターとThunderbolt 2 ケーブルが必要）、10GB以上の空きストレージ容量、8GB以上のRAM、AU/VST/RTAS/AAX 64対応ホストアプリケーション、インターネット接続環境
- Windows：Intel Quad Core i7 以上のプロセッサー、Windows 10/11（64ビット）、Thunderbolt 3ポート、10GB以上の空きストレージ容量、8GB以上のRAM、AU/VST/RTAS/AAX 64対応ホストアプリケーション、インターネット接続環境