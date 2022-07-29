ベンキュージャパンは、ゲーミングモニターブランド「MOBIUZ」から、23.8インチのゲーミングモニター「EX240N」を発売した。市場想定価格は29,800円前後。BenQ Direct Shop Amazon店、BenQ Direct 楽天市場店、BenQダイレクトオンラインショップで販売する。
「EX240N」は、リフレッシュレート165Hz、応答速度1ms MPRTのゲーミングモニター。鮮やかな色表現を可能にするBenQ独自のHDRi技術、3種類のゲームモード（FPS / RPG / レーシング）に加え、ちらつきを低減するFreeSync Premium機能、意図した明るさに微調整が可能なLight Tuner機能、暗い場面でも視認性が高くなるBlack eQualizer機能、色の鮮やかさを調整することで立体的に見せるColor Vibrance機能などを搭載する。
また、エントリーモデルでありながら、treVoloスピーカー（2.5W×2）を内蔵。さらに、コンテンツに合わせてサウンドを最適化する、3種類のオーディオモード（FPS、シネマ、ライブ / ポップ）も搭載する。
解像度は1,920×1,080ドットのフルHD、表示色は約1677万色、アスペクト比は16：9、コントラスト比は3,000：1、輝度（cd / m2）は250、視野角は上下左右ともに178度、チルトは-5～15度、100×100mmのVESAに対応する。