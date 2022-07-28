楽天モバイルは7月28日、シャープ製5Gスマートフォン「AQUOS sense6s」の販売を7月29日より開始することを発表した。価格は39,800円。

AQUOS sense6s

「AQUOS sense6s」は、2021年9月に発表され、楽天モバイルでも2021年11月から販売している「AQUOS sense6」のマイナーチェンジ版となるエントリーモデル。他キャリアでは、au／UQ mobileが4月より販売を行っている。

SoCをSnapdragon 690からSnapdragon 695に変更しており、CPU性能が約12％、GPU性能が約35％向上している。その他の特徴は従来機と同じで、10億色対応のIGZO OLEDディスプレイ、4,570mAhのバッテリー、120Hz駆動のタッチパネル（画面表示は60Hz）、最大約4,800万画素で三眼構成のカメラなどを搭載する。

主な仕様は下記のとおり。