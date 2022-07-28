楽天モバイルは7月28日、シャープ製5Gスマートフォン「AQUOS sense6s」の販売を7月29日より開始することを発表した。価格は39,800円。

  • AQUOS sense6s

    AQUOS sense6s

「AQUOS sense6s」は、2021年9月に発表され、楽天モバイルでも2021年11月から販売している「AQUOS sense6」のマイナーチェンジ版となるエントリーモデル。他キャリアでは、au／UQ mobileが4月より販売を行っている

SoCをSnapdragon 690からSnapdragon 695に変更しており、CPU性能が約12％、GPU性能が約35％向上している。その他の特徴は従来機と同じで、10億色対応のIGZO OLEDディスプレイ、4,570mAhのバッテリー、120Hz駆動のタッチパネル（画面表示は60Hz）、最大約4,800万画素で三眼構成のカメラなどを搭載する。

主な仕様は下記のとおり。

  • カラー：ライトカッパー、シルバー、ブラック
  • OS：Android 11
  • CPU：Qualcom Snapdragon 695 5G
  • 内蔵メモリ：RAM 4GB／ROM 64GB
  • ディスプレイ：約6.1インチ IGZO OLED フルHD＋（2,432×1,080ドット）
  • 通信方式：4G／5G（Sub6）、4x4 MIMO対応
  • SIM：nanoSIM／eSIM
  • アウトカメラ：標準約4,800万画素、広角約800万画素、望遠約800万画素
  • インカメラ：約800万画素
  • Wi-Fi：IEEE 802.11a／b／g／n／ac
  • Bluetooth：バージョン5.1
  • バッテリ容量：4,570mAh
  • 防水／防塵：IPX5・IPX8／IP6X
  • 生体認証：指紋認証、顔認証
  • その他の機能：おサイフケータイ対応、ハイレゾオーディオ対応
  • インタフェース：USB Type-C（USB 2.0）
  • サイズ／重さ：約H152×W70×D7.9mm、約156g