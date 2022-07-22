日本エイサーは7月22日12時から、公式オンラインストアのサマーセールを開始した。2022年7月22日12時～7月25日11時59分までの期間、同社のWindows PCやChromebook、高解像度ディスプレイ、ゲーミングディスプレイといったアイテムが最大45％オフとなる。

セール対象の商品（一例）は以下の通り。

  • 14インチ モバイルノートパソコン Swift 5 「SF514-55T-WA56Y/G」139,320円

  • 15.6インチ ノートパソコン 「CN715-71P-F73Z8」189,800円

  • 15.6インチ Acer Chromebook 315 「CB315-3H-AF14N/E」29,800円

  • 11.6インチ Acer Chromebook 311 「C722-H14N」22,800円

  • 4K 28インチゲーミングモニター Predator 「XB283KKVbmiipruzx」97,200円

  • フルHD 23.8インチゲーミングモニター Nitro 「QG241YPbmiipx」19,800円

  • 27インチ　解像度フルHD　スタンダードモニター 「SA271bmix」17,800円