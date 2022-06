『モンスターハンターライズ』の超大型拡張コンテンツ『モンスターハンターライズ:サンブレイク』が6月30日に発売された。

『モンスターハンターライズ:サンブレイク』は、「集会所クエスト★7 雷神」クリア後からプレイ可能。モンスターの異変を調査する観測拠点「エルガド」を中心に、王国最大の脅威「王域三公」と呼ばれる新たなモンスターをはじめ、亜種モンスターやシリーズからの復活モンスターが続々登場する。

また、ハンターの武器の個性がさらに広がる新たな鉄蟲糸技が全14武器種に追加。さらに。狩りの最中にセットした入れ替え技を変更できる新要素「疾替え」や「先駆け」などを活用して自分なりのアクションを組み立てることが可能になった。

©CAPCOM CO., LTD. 2021, 2022 ALL RIGHTS RESERVED.