Nintendo Switch Proコントローラーの「モンスターハンターライズ:サンブレイクエディション」が6月30日に発売された。価格は8,228円。

『モンスターハンターライズ:サンブレイク』のメインモンスターである「メル・ゼナ」をコントローラー前面にあしらった特別なデザインに仕上げている。

