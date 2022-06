スクウェア・エニックスは、Nintendo Switch向けアクションRPG『NieR:Automata The End of YoRHa Edition』(ニーア オートマタ ジ エンド オブ ヨルハ エディション)を2022年10月6日に発売する。価格は5,280円。

『NieR:Automata The End of YoRHa Edition』は、2017年に発売されたPlayStation 4用アクションRPG『NieR:Automata』のNintendo Switchバージョン。3種類の闘技場バトルと、報酬として関連作品「NieR Replicant」のキャラクターをモチーフにした3種類のコスチュームの入手が可能な追加コンテンツ「3C3C1D119440927」が含まれる。

解像度はTVモードで1,920×1,080、テーブルモード/携帯モードで1,280×720。フレームレートは30fps。

© 2017, 2022 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.