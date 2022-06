待望のAPS-Cセンサーを採用するRFマウントのミラーレスカメラ「EOS R7」(左)と「EOS R10」。一度に2モデルの発表は、「EOS R5」と「EOS R6」の発表時と同様、シリーズの構築を急ぐためと思われます。それぞれが装着しているのは同時発表のAPS-C専用レンズで、上の写真ではEOS R7に「RF-S 18-150mm F3.6-6.3 IS STM」を、EOS R10には「RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM」を装着しています。実売価格は、EOS R7ボディが198,000円前後、EOS R10ボディが128,500円前後、RF-S 18-150mm F3.6-6.3 IS STMが42,500円前後、RF-S 18-150mm F3.6-6.3 IS STMが68,500円前後。EOS R7が先行して6月23日に販売を開始します