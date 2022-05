RF100-400mm F5.6-8 IS USM(左)とRF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM(右)を並べたところ。どちらも最新の光学系で絞り開放からの写りは圧倒的。同社オンラインストアでの販売価格は、RF100-400mm F5.6-8 IS USMが90,500円、RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USMが407,000円