PFUは6月10日、Amazonで「父の日応援キャンペーン」を開始した。「Happy Hacking Keyboard」（HHKB）の墨色モデルを2,000円引きで販売する。セール期間は6月16日まで。
対象製品は、「HHKB Professional HYBRID Type-S」「HHKB Professional HYBRID」「HHKB Professional Classic」の墨色モデル。英語配列、日本語配列、無刻印（英語配列）のバリエーションを合わせて、計8製品が対象となる。
AmazonのHHKBストア内で、対象製品には2,000円引きクーポンの表示（緑色）が出ている。クーポン適用のチェックを入れてカートに進むと割引が適用される。
セール対象製品は下記のとおり。
- HHKB Professional HYBRID Type-S 英語配列／墨
- HHKB Professional HYBRID Type-S 無刻印／墨（英語配列）
- HHKB Professional HYBRID Type-S 日本語配列／墨
- HHKB Professional HYBRID 英語配列／墨
- HHKB Professional HYBRID 無刻印／墨（英語配列）
- HHKB Professional HYBRID 日本語配列／墨
- HHKB Professional Classic 英語配列／墨
- HHKB Professional Classic 無刻印／墨（英語配列）
なお、購入時には販売元がメーカー公式の「PFUダイレクト」と表示されていることを確認してほしい。PFUダイレクト以外からの購入は割引対象とならないことに加え、直近で格安出品者を装った代引き詐欺も報告されているため、注意が必要だ。