Tenstorrent(テンストレント)は、2022年6月3日までレノボ・ジャパン代表取締役社長、そしてNECパーソナルコンピュータで代表取締役執行役員社長を務めていたデビッド・ベネット氏を、最高顧客責任者(CCO、Chief Customer Officer)に迎えると明かした。カナダ時間6月6日付けで発表した。

