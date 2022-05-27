エコバックスジャパンは、Amazon.co.jpで開催される「タイムセール祭り」に参加し、「DEEBOT X1 TURBO」などのロボット掃除機が最大25%オフになる特別セールを実施する。さらに特別クーポンも用意し、セールと併用可能だ。開催期間は2022年5月28日9時から5月30日23時59分まで。
セールでは、エコバックスジャパン公式Amazonストアで販売しているロボット掃除機4種類を対象に、最大25％の割引率で販売。また、セール価格から1,000～2,000円割引する特別クーポンも併用できる。セール品とクーポンコードは以下の通り。
対象製品とセール価格
- 「DEEBOT X1 TURBO」 20％オフ セール価格：127,840円（通常価格159,800円）
- 「DEEBOT N8+」 25％オフ セール価格：56,100円（通常価格74,800円）
- 「DEEBOT N7 」 25％オフ セール価格：34,800円（通常価格46,800円）
- 「DEEBOT OZMO T8」 25％オフ セール価格：44,850円（通常価格59,800円）
クーポンコードと割引額
- 「DEEBOT X1 TURBO」 クーポンコード：ECOVACS2000 セール価格から2,000円オフ
- 「DEEBOT N8+ 」 クーポンコード：ECOVACS1000 セール価格から1,000円オフ
- 「DEEBOT N7 」 クーポンコード：ECOVACS1000 セール価格から1,000円オフ
- 「DEEBOT OZMO T8」 クーポンコード：ECOVACS1000 セール価格から1,000円オフ